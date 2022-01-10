Кристианстад, Швеция, , 22:00 — REGNUM 10 января учитель и ученик получили ранения в результате нападения с ножом в одной из средних школ Кристианстада (лен Сконе, Швеция). По данным региональных властей, школьник серьезно ранен. По подозрению в нанесении ножевых ранений задержан мальчик 2005 года рождения. Об этом сообщил телеканал SVT.

Шведская полиция (сс) Dmitri Fedortchenko

«На данный момент у нас есть два пострадавших, которые физически ранены, но по мере того, как мы продолжаем расследование и соединяем воедино всю поступающую информацию, их может быть больше», — заявил журналистам Андерс Олофссон, руководитель полиции Кристианстада.

Отмечается, что полиция не хочет комментировать, что произошло, ссылаясь на тайну следствия. Однако школьник, находящийся вместе с другими в классе в момент нападения, рассказал, что молодой человек зашел в класс, включил на полную громкость портативную колонку и нанес ножевое ранение сначала учителю, а потом и одному из детей, находившемуся на уроке.

Подростка задержали полицейские спустя семь минут после получения сигнала тревоги.