Ижевск, 10 января, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе аппаратного совещания 10 января призвал чиновников к полной мобилизации сил и средств для уборки снега в районе въездов во дворы. Он констатировал, что в новогодние праздники выпало существенно больше нормы осадков для указанного периода.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

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"Если центральные улицы и тротуары достаточно оперативно убирались, то огромной проблемой стали въезды во дворы, которые к нашему функционалу относятся», — цитирует главу региона«Коммерсантъ-Ижевск».

В частности, Бречалов отметил, что получил очень много жалоб на качество уборки снега на улице Майской.

Глава Удмуртии отметил, что по прогнозам предстоящая рабочая неделя будет снежной, поэтому нужна «полная мобилизация», особенно в части вывоза снега и работы на въездах во дворы.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние праздничные дни в администрации Ижевска прошло совещание, посвященное работе подрядчиков по уборке от снега городских улиц.

Руководители подрядных организаций заявили, что испытывают дефицит кадров. В среднем нехватка механизаторов, трактористов, дорожных рабочих составляет около 20%. Именно этим фактором объяснили руководители дорожных организаций «нерасторопность в уборке снега».

9 января чиновники администрации Ижевска во главе с мэром Олегом Бекмеметьевым и волонтеры центра клубов «Синтез» вышли на уборку снега на улице Труда возле школы №16.

Еще в декабре в ходе прямой линии Бречалов призывал чиновников браться за лопаты, если подрядчики не успевают справляться с последствиями мощных снегопадов.

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