Берлин, 10 января, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Правительство ФРГ будет однозначно выступать против предложения Еврокомиссии классифицировать ядерную энергетику как устойчивую отрасль для финансирования. Об этом заявила 10 декабря немецкий министр по делам окружающей среды Штеффи Лемке, передаёт Spiegel.

Ядерная энергетика

«Заявление федерального правительства будет содержать четкий отказ от включения ядерной энергетики в так называемую таксономию», — сказала Лемке, отметив, что соответствующее заявление правительства будет подготовлено и направлено в Еврокомиссию в ближайшие несколько дней.

Вместе с тем министр отметила, что шансы на противодействие этой инициативе в Евросоюзе в целом невелики, поскольку «у Берлина явно не хватает сторонников в других столицах, чтобы заблокировать предложение».

Чтобы отклонить предложение Еврокомиссии, как минимум 20 из 27 государств-членов, в которых проживает не менее 65% населения ЕС, должны проголосовать против инициативы или достичь абсолютного большинства в Европарламенте.

Напомним, Еврокомиссия предлагает, среди прочего, классифицировать инвестиции в атомные электростанции как устойчивые и безопасные для климата при определённых обстоятельствах.