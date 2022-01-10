Москва, 10 января, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Кризис в Казахстане не вызовет усиления политической нестабильности в Киргизии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Kremlin.ru Садыр Жапаров. Сочи

«Президент Киргизии Садыр Жапаров —это человек, довольно прочно сидящий на том месте, которое в октябре прошлого года он отвоевал в упорной борьбе. Под ним ничего не шатается. У него всё в порядке. А пар в виде социальных протестов выпускается периодически. Киргизия в этом смысле самое безопасное государство в регионе», — отметил Грозин.

Эксперт предположил, что беспорядки, подобные казахстанским, скорее могут произойти в Узбекистане и Таджикистане, чем в Киргизии.