Женева, Швейцария, 10 января, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Россия не собиралась и не собирается нападать на Украину. Об этом российская делегация объявила американской стороне на переговорах в Женеве, сообщил 10 января журналистам по итогам встречи заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Mgimo.ru Сергей Рябков

Рябков «Никаких планов, намерений или причин, если опять использовать любимое клише из натовских документов, у России нападать на Украину нет».

Он напомнил, что все действия российских ВС осуществляются на территории России — в рамках военных учений. Украине не следует опасаться «эскалационного сценария» со стороны России.