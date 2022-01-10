Москва, 10 января, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на данный момент не прорабатывается, заявил 10 января на брифинге в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Цитата из видео. kremlin.ru Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве

Об этом он рассказал по итогам первых консультаций с представителями Госдепа США по гарантиям безопасности.

По его словам, новый контакт на высшем уровне пока не обсуждается.

«На данный момент новый контакт на высшем уровне, насколько я знаю, если за сегодняшний день ничего иного не случилось, не прорабатывался», — сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.