Москва, 10 января, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Россия не видит готовности американской стороны решать главные вопросы гарантий безопасности, заявил 10 января в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Об этом он сообщил по итогам первых переговоров с представителями США.

Рябков пояснил, что Вашингтон не показывает готовности решать главные для России вопросы по гарантиям безопасности так, чтобы это устроило Москву.

«Главные вопросы подвешены, и мы не видим, что с американской стороны есть понимание императивности их решения в устраивающем нас ключе», — заявил Сергей Рябков.

Напомним, ранее замглавы МИД РФ заявил о том, что Россия не пойдёт ни на какие уступки в вопросах гарантий безопасности.