Манчестер, Великобритания, 10 января, 2022, 20:10 — ИА Регнум. 36-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, недовольный выступлением «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне, может продолжить карьеру в Испании. Издание Sport. es сообщило, что португалец может перейти в «Барселону».

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

Сообщается, что агент Роналду Жорже Мендше находится в хороших отношениях с нынешним руководством каталонского клуба и готов предложить своего клиента «сине-гранатовым».

В текущем сезоне Криштиану Роналду после перехода в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса» принял участие в 21-м матче во всех турнирах, в котором отметился четырнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.