Приштина, Сербия, 10 января, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Бывший лидер Демократической партии Косово и бывший глава разведывательной службы Армии освобождения Косово Кадри Весели 10 января вернулся в Косовскую Митровицу из Гааги на похороны своей матери.

Estonian Foreign Ministry Кадри Весели

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, месяц назад у политика скончалась мать.

Напомним, в настоящее время Весели отбывает предварительное заключение в Гааге. Его вместе с другими бывшими лидерами УЧК обвиняют в захвате власти, убийстве свыше ста человек, устранении политических оппонентов и преступлениях против человечности.