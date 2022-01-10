Турин, Италия, , 19:25 — REGNUM 10 января на официальном сайте туринского «Ювентуса» сообщили, что 24-летний фланговый нападающий сборной Италии Федерико Кьеза получил травму крестообразных связок и в ближайшие дни ему предстоит операция на колене. Кьеза, вероятнее всего, пропустит остаток сезона.

Федерико Кьеза Fedenerazzurra.net

Футболист получил травму вчера, 9 января, в матче 21-го тура итальянской Серии А 2021/22 с «Ромой» (4:3). В текущем сезоне на счету Кьезы 6 (4+2) очков по системе гол+пас в восемнадцати матчах за «старую синьору» во всех турнирах.

На данный момент Кьеза выступает за «Ювентус» на правах аренды из «Фиорентины». Туринский клуб заплатил за аренду 12,6 миллиона евро. Полноценный трансфер состоится в июле 2022 года.