Таллин, , 19:15 — REGNUM В понедельник, 10 января, вновь собрался в большом зале заседаний парламент Эстонии Рийгикогу, начинается так называемая весенняя сессия. Об этом сообщило гостелерадио страны ERR.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно регламенту, весенняя сессия Рийгикогу начинается во второй понедельник января и заканчивается в третий четверг июня. 10 января обсуждений законопроектов в стенах парламента не запланировано. В этот день депутаты заслушают ответы на свои запросы со стороны членов правительства Эстонии.

Заседаний в большом зале парламента Эстонии не было с 16 декабря 2021 года — начала продолжительных рождественских и новогодних каникул. В ходе осенне-зимней сессии 2021 года депутатами было принято 65 правовых актов: 49 законов и 16 постановлений.