Рига, , 19:14 — REGNUM С 10 января 2022 года тариф на захоронение бытовых отходов на полигоне Getlini под Ригой (Латвия) повысился на 87% — до 124,6 евро за тонну. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv со ссылкой на решение Комиссии по регулированию общественных услуг.

Мусор на полигоне Дарья Драй © ИА REGNUM

Новый тариф будет применяться к несортированным бытовым отходам, которые доставляются на свалку из Риги, Адажи, Марупе, Кекавы, Ропажи, Огре и Сигулды, Олайне, Саласпилса, Саулкрасты, Бауска и ряда других городов и волостей республики.

Изменения тарифа связаны как с увеличением платежей налога на природные ресурсы (НПР) с 1 января 2022 года, так и с увеличением общих расходов полигона.

По данным управления коммуникации Рижской думы, с повышением тарифа на полигоне Getlini в среднем на 30% вырастут в столице Латвии расходы на утилизацию несортированных бытовых отходов, а плата за вывоз биоотходов — на 40−50%.

При этом в муниципалитете пояснили, что повышение тарифов не связано с повышением цен на электроэнергию, топливо и другие ресурсы. Работающие в Риге предприятия по вывозу отходов Clean R, Eco Baltia Vide и Lautus Vide не увеличили свои расходы и предстоящее повышение тарифа связано исключительно с расходами полигона и увеличением НПР, подчеркнули в столичной мэрии.