Нур-Султан, , 19:11 — REGNUM В агрессии против Казахстана, беспорядках, погромах и убийствах правоохранителей принимали участие боевики из стран Центральной Азии, Афганистана, и Ближнего Востока, заявил 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев главе Европейского совета Шарлю Мишелю.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

Заявление Токаева цитирует его пресс-служба.

«У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока. Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти», — сказал Токаев.

При этом он пояснил, что именно это обстоятельство заставило принять решение о проведении антитеррористической операции в стране и просьбу разместить в Казахстане миротворческий контингент ОДКБ.

«Их главная задача состоит в обеспечении охраны стратегических объектов в Алматы и столице Казахстана. Это позволило казахстанским силовым структурам осуществлять противодействие террористам», — сказал Токаев.

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