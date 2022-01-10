Женева, Швейцария, 10 января, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Переговоры России и США по выдвинутым Москвой вопросам гарантий в сфере безопасности закончились в Женеве, сообщает 10 января Reuters со ссылкой на американских дипломатов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЛГБТ США

Переговоры проходили в Женеве, они продолжались около 7,5 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что никаких уступок Вашингтону Москва делать не будет.