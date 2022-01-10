Москва, 10 января, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим китайским коллегой Ван И, сообщает 10 января пресс-служба МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

В ходе переговоров обсуждалась ситуация в Казахстане.

Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И выразили обеспокоенность участием иностранных наёмников в беспорядках на территории Казахстана.

Кроме того, глава МИД Китая высоко оценил действия ОДКБ в Казахстане.

Также Сергей Лавров информировал своего китайского коллегу о переговорах России с США и НАТО по вопросам гарантий безопасности.