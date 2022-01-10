Москва, 10 января, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Военно-транспортный самолет ВКС России доставил из Казахстана в Москву 146 граждан РФ, а также дипломатов Венгрии и Австрии с членами их семей, сообщает 10 января пресс-служба Министерства обороны РФ.

Mil.ru Военно-транспортный самолёт ВКС России

Иностранные дипломаты и их семьи были вывезены по официальной просьбе Вены и Будапешта. Самолёт взлетел из аэропорта Алма-Аты.

«Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты (Республика Казахстан) в Москву 146 российских граждан … Также самолетом Минобороны России были вывезены на подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана несколько иностранных дипломатов со своими семьями по просьбе посольств Венгрии и Австрии», — рассказали российские военные.

Напомним, в Казахстан по просьбе правительства страны введен миротворческий контингент из состава Вооруженных сил стран-членов ОДКБ.

По словам президента Казахстана, страна подверглась нападению международных террористов.