Нижний Новгород, , 18:23 — REGNUM За 2020 год на дорогах Нижнего Новгорода произошло свыше 150 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних граждан. Об этом сообщили в городской госавтоинспекции.

Авария Tysto

В результате этих аварий в минувшем году получили травмы различной степени тяжести 170 детей и подростков, в том числе 90 юных пешеходов.

Два ребенка погибли по вине взрослых на пешеходном переходе. А ещё 15 детей пострадали на дорогах столицы Приволжья во время похода в школу или обратно.

Печальная статистика побудила ГИБДД Нижнего Новгорода провести в период с 10 по 15 января информационно-профилактические мероприятия «Пешеход, на переход», которые направлены на недопущение роста числа ДТП с участием детей и подростков на маршруте из дома в школу и обратно.