Астана, 10 января, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Экономический ущерб от массовых беспорядков, произошедших в январе в Казахстане может доходить до $2−3 млрд, сообщает 10 января пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Казахстана

По данным правительства, только полицейских машин сожжено почти пять сотен единиц.

Токаев сообщил, что «насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин».

По предварительным оценкам, экономический ущерб может составить $2−3 млрд, сообщает пресс-служба президента Казахстана.