Москва, 10 января, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Эпоха глобального доминирования Запада подошла к концу. Об этом 10 января заявил директор Центра востоковедных исследований международных отношений и публичной дипломатии, тюрколог Владимир Аватков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Земля. Вид из космоса

«Очевидно, что эпоха западноцентричного миропорядка заканчивается. Начинается совершенно новая эпоха, эпоха тектонических сдвигов, которые мы будем наблюдать в ближайшее время», — сказал эксперт.

По его мнению, в условиях новой реальности на первый план в глобальной политике выходит конкуренция различных концепций развития.