Сургутский район, Югра, , 17:50 — REGNUM Глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой выразил соболезнования родным погибших в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сочувствуем и переживаем за тех, кто потерял близких и родных, защищавших спокойствие Родины и свой народ. Скорбим вместе с вами. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления, а всему казахскому народу мирного неба над головой», — говорится в сообщении.

Напомним, 10 января 2022 года в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в результате массовых беспорядков в стране.