Вашингтон, 10 января 2022, 17:48 — REGNUM Курс биткоина впервые с сентября 2021 года опустился ниже отметки $40 тыс., свидетельствуют данные последних торгов, проведённых 10 января.
На данный момент курс биткоина опустился до $39,7 тыс.
Стоимость широко известной криптовалюты за сутки «просела» на 4%.
Как сообщало ИА REGNUM, биткоин достиг максимальной цены в $69 тыс. в ноябре 2021 года. Теперь криптовалюта демонстрирует стабильное снижение курса, подешевев на 42% по сравнению с ноябрем.
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