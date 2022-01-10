Вашингтон, 10 января, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Курс биткоина впервые с сентября 2021 года опустился ниже отметки $40 тыс., свидетельствуют данные последних торгов, проведённых 10 января.

Биткоин

На данный момент курс биткоина опустился до $39,7 тыс.

Стоимость широко известной криптовалюты за сутки «просела» на 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, биткоин достиг максимальной цены в $69 тыс. в ноябре 2021 года. Теперь криптовалюта демонстрирует стабильное снижение курса, подешевев на 42% по сравнению с ноябрем.