Владимир, 10 января, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Во Владимирской области, по данным на 10 января, первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 587 тыс. 334 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Полностью вакцинацию против новой коронавирусной инфекции завершили 563 тыс. 892 человека.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе были выявлены 83 тыс. 90 носителей коронавируса. Скончались 2968 человек.