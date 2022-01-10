Новороссийск, Краснодарский край, 10 января, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Разлив инфильтрационных вод произошёл в Новороссийске с территории мусорного полигона, об этом 10 января сообщили в администрации города-героя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусорный полигон

«Специалистами отдела экологической безопасности проведен осмотр территории в районе ООО «Терра-Н». Факт разлива инфильтрационных вод с территории мусорного полигона подтвердился», — говорится в сообщении.

Как уточняется, из-за обильных осадков произошёл перелив из обводного канала образовавшихся поверхностных вод, его устранили силами дежурной смены с привлечением техники.

Информация о разливе инфильтрационных вод направлена в министерство природных ресурсов Краснодарского края и Росприроднадзор.