Псков, 10 января, 2022, 17:26 — ИА Регнум. В Псковской области снижение темпов распространения заболеваемости COVID-19 за неделю составило порядка 30%, сообщил 10 января губернатор региона Михаил Ведерников.

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Кроме того, за праздничную неделю прививку сделали 1249 человек. В настоящий момент выполнено 66% плана вакцинации — первым компонентом привито 266 583 человека, двумя компонентами — 266 430 человек. Еще 31 761 житель региона прошёл ревакцинацию.

За прошедший день в Псковской области лабораторным путем выявлено 75 носителей SARS-CoV-2, что на пять человек меньше, чем днем ранее. При этом выписано по выздоровлению 26 человек, что на два пациента меньше, чем за день до этого. Также в регионе зарегистрировано пять летальных случаев от ковида, что на одну смерть меньше, чем было зарегистрировано за 8 января.

Всего с начала пандемии в Псковской области коронавирусом заразились 72 243 человек, из них выздоровел — 68 571 местный житель. Умерло 1318 заболевших ковидом.