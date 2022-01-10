Южно-Уральский университет продлил сессию для студентов из Казахстана
Челябинск, 10 января, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Южно-Уральский госуниверситет продлил зимнюю сессию для студентов из Казахстана. Об этом сообщили журналистам в образовательном учреждении.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Всего в ЮУрГУ обучаются 465 казахстанцев. Сессия проводится в дистанционном формате. В связи с этим в вузе учли проблемы в Казахстане с наличием интернета.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале января в республике отмечались массовые беспорядки. В ряде регионов отсутствует интернет, также с перебоями работает мобильная связь.