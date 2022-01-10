Вашингтон, 10 января, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В воскресенье, 9 января, проливной дождь и сильный снегопад обрушились на большую часть Сиэтла, США, превратив крупнейший город штата Вашингтон в изолированный остров, сообщает 10 января The New York Times.

Фредерик Морган. Наводнение (фрагмент)

В Сиэтле 6 января выпало 5 см осадков, что стало седьмым самым влажным январским днем в истории города.

На западе и на северо-западе Вашингтона также была отмечена самая высокая влажность за всю историю штата. В Хокиаме выпало около 15 см осадков, что является рекордным показателем за один день, а в Рейнире, к юго-западу от Олимпии, выпало 25 дюймов осадков, согласно данным национальной метеорологической службы.

Предупредив о наводнении, власти долины Скокомиш, расположенной к западу от Сиэтла, 6 января предписали жителям либо эвакуироваться, либо укрыться.

Погода в регионе улучшилась 9 января, однако некоторые важные дороги остаются закрытыми. Правительство Вашингтона призывает водителей не выезжать на дороги, указывая, что спасатели продолжают оказывать помощь тем, кто проигнорировал знаки о закрытии шоссе.