Москва, 10 января, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Самолеты Министерства обороны России эвакуировали из Казахстана около 1,5 тыс. граждан РФ, сообщает 10 января пресс-служба российского военного ведомства.

Politik.am Ту-154 Минобороны

По данным военных, на 9 января в Москву были доставлены 1422 человека, а также 14 российских граждан прибыли в Екатеринбург.

Самолёты ВКС доставили из Алма-Аты граждан РФ, пожелавших вернуться из Казахстана в Россию.

«Всего самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлены из Республики Казахстан в Россию 1461 российский гражданин», — указано в сообщении военного ведомства.