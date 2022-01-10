Красногорск, 10 января, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Раменском. Об этом 10 января сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 153 человека. Следом за Раменским идет Красногорск, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 96 человек. На третьем месте расположилось Одинцово, где COVID-19 диагностировали у 88 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1197 новых случаев заражения коронавирусом.