Луанда, , 16:02 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас начинает 9 января визит в Анголу, где проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами, говорится в сообщении министерства иностранных дел.

Никосо Дендиас (сс)Greek Ministry of Foreign Affairs

Планируется, что во вторник он встретится со своим коллегой в Анголе Тете Антониу.

По итогам переговоров министры иностранных дел двух стран подпишут Меморандум о двустороннем сотрудничестве. Ожидается, что за этим последуют совместные заявления для прессы. После этого он встретится с министром здравоохранения Сильвией Лутукута, затем он посетит спортивную школу Лубанго, где в присутствии заместителя министра по делам молодежи Фернандо Франсиско Жуана будет сделано пожертвование от имени Греции. В тот же день Дендиас проведет встречу с государственным министром по экономической координации Мануэлем Хосе Нуньесом Хуниором. Ожидается, что в среду, 12 января, его примет президент Республики Ангола Жоау Лоуренсу.

Данные переговоры являются частью более широкого плана по дальнейшему развитию внешней политики Греции на африканском континенте. Они будут сосредоточены, в частности, на региональных и международных событиях, совместных усилиях по борьбе с пандемией, а также на укреплении политических и экономических двусторонних отношений с акцентом на инвестиции. Дендиас осветит приоритеты внешней политики Греции, которые основаны на соблюдении международного права и добрососедских отношениях, коснется проблем в регионе и кандидатуры своей страны на место в Совете Безопасности ООН на срок 2025−26 годов.