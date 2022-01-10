Красногорск, 10 января, 2022, 15:59 — ИА Регнум. За минувшие сутки от COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 992 человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 10 января Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 602 211 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 652 216.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 10 января число жертв COVID-19 увеличилось на 42 человека.