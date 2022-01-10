Берлин, , 17:06 — REGNUM 10 января министр обороны Германии Кристина Ламбрехт провела осмотр вооружённых формирований в Иордании и Ираке. Об этом сообщило немецкое агентство DW.

По данным DW, министр обороны получил полную информацию о состоянии солдат и их задачах на местах. Кристина Ламбрехт посетила Иорданию, а затем отправилась в курдские районы на севере Ирака.

На переговорах с премьер-министром Мустафой аль-Кадхими и ее иракским коллегой Джумой Энад немецкий представитель заверила Ирак в неизменной поддержке со стороны Германии.

«Борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё не выиграна. Некоторые успехи уже достигнуты, но мы должны совместными усилиями окончательно победить в этой борьбе. Даём Ираку обещание, что мы продолжим работать в прежнем ключе», — отметила Ламбрехт.

Сразу после вступления в должность социал-демократический министр объявил, что все зарубежные операции бундесвера будут подвергнуты тщательной проверке. Среди прочего, в январе кабинет министров должен рассмотреть вопрос о продлении иракского мандата.

По словам Ламбрехт, необходимо детально проанализировать текущую ситуацию на земле. Также необходимо проверить, как иракское правительство относится к проводимым операциям.