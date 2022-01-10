Москва, 10 января, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Амбулаторный корпус московской ГКБ №40 в Коммунарке может открыться в первом квартале 2022 года. Об этом 10 января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осмотревший объект.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новая больница в микрорайоне Коммунарка

По словам мэра, эта больница — самый современный в России медицинский центр, запроектированный по мировым стандартам.

«Две трети этой клиники уже построено, введено в эксплуатацию. В следующем году будет построено два корпуса: перинатальный и детская больница. И останется на 2023 год вновь спроектированное уникальное здание лучевой терапии, в котором будут сконцентрированы самые современные технологии», — приводит слова Собянина агентство «Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области минздрав прокомментировал срыв контракта по строительству областной инфекционной больницы. В ведомстве рассказали, что строительство объекта завершено, ведутся пуско-наладочные работы, устраняются отдельные недостатки подрядных работ, препятствующие окончанию договорных обязательств сторон.