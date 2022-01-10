Будапешт, 10 января, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Самолет министерства обороны России эвакуировал из Казахстана шесть граждан Венгрии, сообщил 10 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Ministério das Relações Exteriores Петер Сийярто

«Самолет министерства обороны России уже вылетел из Казахстана с шестью эвакуированными гражданами Венгрии и членами их семей на борту. Пункт назначения — Россия», — сказал он.

Сийярто добавил, что граждан Венгрии будет ждать самолет венгерских вооруженных сил.