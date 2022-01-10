Каракас, 10 января, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Кандидат от оппозиции Серхио Гарридо стал 10 января новым избранным губернатором венесуэльского штата Баринас, с 1998 года находящегося под контролем семьи экс-президента Уго Чавеса. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Rufino Венесуэла

Национальный избирательный комитет Венесуэлы объявил результаты выборов в ночь на 10 января. Гарридо одержал победу, набрав 55,36% голосов, в то время как его оппонент от правящей партии и бывший зять Уго Чавеса Хорхе Арреаса набрал 41,27%.

21 ноября по всей стране прошли региональные и муниципальные выборы, тогда в Баринасе победил оппозиционный кандидат Фредди Суперлано, но власти в последний момент аннулировали выборы и открыли против победителя судебный процесс в надежде победить в повторных выборах 10 января.