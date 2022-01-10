Казань, 10 января, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В Татарии 11 января ожидается умеренно морозная погода с минимальной температурой воздуха около —15°С. Предварительный прогноз опубликован региональным управлением Гидрометцентра.

Аполлинарий Васнецов. Зимний сон (Зима). 1908-1914 Русская зима

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В течение суток, 11 января, погода в Татарии будет формироваться под влиянием фронтального раздела. Временами пройдет снег. Температура воздуха ночью составит —10…—15°С, днем — от минус 6 до минус 11 градусов.

В последующие два дня, 12−13 января, также сохранится умеренно-морозная погода, временами возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью прогнозируется в пределах —13…—18°С, при прояснениях — до 23 градусов ниже ноля, днем ожидается —6…— 13 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, снегопады и морозы ожидаются в Воронежской области в первую рабочую неделю года, с 10 по 14 января.

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