Болонья, Италия, 10 января, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В нескольких городках итальянской провинции Эмилия-Романья (Болонья) в понедельник, 10 января, из-за понижения температуры и сильных снегопадов были закрыты школы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Холода пришли и в другие регионы центральной и южной Италии — в частности, покрыта снегом вершина Везувия.

В некоторых провинциях из-за снегопадов были введены ограничения на движение по автомобильным дорогам.