Элиста, 10 января, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки скончался один пациент с COVID-19. Это следует из данных, опубликованных региональным оперштабом 10 января.

Mos.ru Борьба с коронавирусом

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С начала эпидемии справиться с осложнениями, вызванными коронавирусом, не смогли 743 жителя Калмыкии.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии в целях недопущения ухудшения эпидемической ситуации до 23 января 2022 года действует режим коронавирусных ограничений.