Москва, 10 января, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В России автомобили могут подорожать больше чем на 5−7% в случае существенного изменения курса рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал данные о том, что с начала 2022 года автомобили в России подорожали в пределах 3%.

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«Подорожание автомобилей в России имеет несколько иную природу, чем в мире. Помимо увеличения стоимости запчастей и сложностей с подорожавшей и усложнившейся глобальной логистикой производства и доставки машин к местам продажи, в России на стоимость оказывает влияние курс рубля и инфляция, которая побуждает спешить с покупкой не только для потребления, но и для сохранения средств, — сказал Цыганов. — Но при этом есть и сдерживающий фактор — недостаточный рост, а в части регионов и социальных групп падение реальных доходов населения. На рынок может оказать влияние и перераспределение спроса. Например, потребитель подорожавшей «Лады» может обратить более пристальное внимание на китайские автомашины».

Поэтому, как полагает Цыганов, в 2022 году в РФ точно будет наблюдаться рост цен на автомобили в пределах 5−7%, что сопоставимо с официальной инфляцией.

«Больше будет в случае существенного изменения курса рубля, что все-таки маловероятно в 2022 году», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что затраты владельцев на ремонт автомобилей в РФ в 2022 году увеличатся на 17−20%.