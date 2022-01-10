Тегусигальпа, , 17:03 — REGNUM Пабло Эрнандес, директор радиостанции «Тенан», глава сети агроэкологов биосферы и представитель крупнейшего коренного народа Гондураса ленка был застрелен 9 января в департаменте Лемпира на западе Гондураса. Об этом сообщает новостное агентство DW со ссылкой на Комитет родственников пропавших без вести.

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Вооруженные люди перехватили и застрелили Эрнандеса в муниципалитете Сан-Маркос-де-Кайкин. Погибший состоял в Сети правозащитников Кофаде и Национальной сети родственников пропавших гондурасцев.

Эрнандес многократно заявлял, что является объектом преследования со стороны властей муниципалитета из-за своей деятельности, связанной с защитой окружающей среды и прав коренных народов.

Согласно отчетам Amnesty International, Гондурас является одной из самых опасных стран мира для защитников окружающей среды и прав человека.

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