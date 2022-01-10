Саратов, 10 января, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В Саратовской области 11 января местами ожидается туман, на дорогах гололедица. Соответствующее предупреждение распространяет ГУ МЧС России по региону.

Гололед на дорогах

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В ночь на 11 января местами по Саратовской области пройдет небольшой снег, в отдельных районах — умеренный. Температура воздуха составит 5−10 градусов мороза, при прояснении до —17°С. Ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Днем сохранится небольшой снег. Ветер восточный 5−10 м/с. Температура воздуха —1…—6 °C, местами до 11 градусов мороза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах за двое суток может выпасть более 10 см снега, температура составит — 5… — 10 градусов мороза.

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