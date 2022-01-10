Москва, 10 января, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Новый расчет стоимости полисов ОСАГО учитывает персонифицированные данные водителя, регион регистрации собственника автомобиля и проводится в новом тарифном коридоре для владельцев транспортного средства (ТС), заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

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«Это вызвано необходимостью выведения страховщиков из зоны убыточности ОСАГО по причине роста стоимости автомобилей и запасных частей, ремонта поврежденного автомобильного транспорта, так и выплат по причинению здоровья участникам ДТП.

Главная цель реформы — предоставление возможности страховым компаниям снизить стоимость страховки для аккуратных водителей и повысить ее для любителей «полихачить» и создать аварийную ситуацию.

Для этого пересмотрены коэффициенты, определяющие стоимость страхового полиса в зависимости от возраста и стажа водителя, а также увеличен тариф страхования за аварийность. В результате реформы повышена стоимость полисов для молодых и неопытных водителей, водителей такси и лихачей.

Снижена стоимость для опытных водителей со стажем. Реформа была начата в 2019 году и проводилась в три этапа. На первом этапе реформы в январе 2019 года регулятор расширил коридор для базовой ставки страховки вверх-вниз на 20% и ввел 58 вместо четырех разделений водителей по возрасту и стажу.

Для такси из-за высокой аварийности этой категории транспортных средств расширение коридора составило 30%. На втором этапе реформы летом 2020 года Банк России ввел индивидуальные тарифы ОСАГО как для аккуратных, так и для склонных к риску водителей.

При установлении тарифа страховщики стали учитывать стиль вождения, социальные факторы, нарушения водителем ПДД. Это дало им возможность для маневра и выхода из зоны убыточности ОСАГО для ряда категорий автотранспортных средств. Указание Банка России, вступившее в силу с 9 января 2022 года, завершает III этап проведения реформы.

Банк России расширил границы тарифного коридора по ОСАГО для водителей легковушек в коридоре от 2224 рублей до 5980 рублей. Существенно изменен тарифный коридор для такси — от 2014 до 12 тыс. 505 рублей, что значительно повысит стоимость полиса для водителей этого вида транспорта.

Снижены территориальные коэффициенты для Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Новосибирска, а для Севастополя, Симферополя, Магадана и Назрани — увеличены.

Вырастает стоимость полисов для водителей участников ДТП и молодых водителей без стажа управления. А вот для водителей в возрасте старше 40 лет и со стажем управления более 10 лет значение корректирующего коэффициента уменьшится. Больше всего он снизится для водителей старше 59 лет и стажем от 14 лет.

Вводимые изменения несомненно привлекательны для автовладельцев физических лиц. А вот для водителей такси они могут стать проблемными: в связи с резким удорожанием стоимости полиса таксисты, не исключено, перестанут их приобретать.

В результате, участники ДТП с такси вынуждены будут бегать по судам, чтобы взыскать с последних причиненный ущерб.

По мнению экспертов Российского союза автостраховщиков (РСА) расширение тарифного коридора не приведет к увеличению средней цены полиса: для автовладельцев физических лиц она уменьшится, а водителей такси увеличится,

В средней же сумме она останется близкой к цене полиса в 2021 году — за 11 месяцев 2021 года средняя цена полиса ОСАГО составила 5 тыс. 581 рубль», — высказал свою точку зрения эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 10 января вступило в силу указание Центрального банка о новых тарифах, а также о коэффициентах на полис ОСАГО.

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