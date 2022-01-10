Москва, , 14:52 — REGNUM Телеведущий Андрей Малахов ответил на вопрос подписчика относительно недавнего интервью его коллеги Ксении Собчак. Малахов написал об этом пост в историях личного Instagram-аккаунта.

Андрей Малахов Скриншот станицы Saty2015

Телеведущий признался, что ему «жалко тратить 1 час 45 минут» на интервью. А Елену Блиновскую, героиню выпуска YouTube-шоу Собчак, он назвал «продавщицей платьев из Ярославля».

ИА REGNUM напоминает, что Ксения Собчак взяла интервью у предпринимательницы и автора курсов личностного роста «Марафон желаний» Елены Блиновской. Многие пользователи Сети, в том числе и сама Собчак, называют героиню выпуска «инфоцыганкой».

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