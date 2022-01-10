Рязань, , 15:01 — REGNUM В Рязанской области 10 января подтверждено 79 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Зарегистрировано 15 летальных исходов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,13%. Всего в Рязанской области коронавирус выявили у 62 399 жителей, с 1 по 9 января зарегистрировано 767 подтверждённых диагнозов. Выздоровели 57 858 человек, в том числе 20 выписаны за минувшие сутки.

По данным федерального оперштаба, в летальной статистике региона 2 628 записей, из них 114 — внесли за новогодние каникулы.