Ульяновск, , 14:33 — REGNUM В Ульяновске чаще всего заражаются коронавирусом в Засвияжском районе города. Такие данные приводит мэрия.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям властей на 10 января, в Ульяновске за последние сутки официально выявлено 42 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. В том числе в Ленинском районе заболели 14 человек, в Заволжье — 11, в Засвияжье и Железнодорожном районе — соответственно девять и восемь.

Всего с начала пандемии в Ульяновске лабораторно подтверждено 68 517 случаев заражения SARS-CoV-2. Из них в Засвияжском районе коронавирус выявлен у 22 721 жителя, в Заволжье заражение подтверждено у 20 682 человек, в Ленинском и Железнодорожном районах — соответственно у 15 566 и 9 548 жителей.

Напомним, что в Ульяновской области всего выявлено 121 484 случая заражения коронавирусом, из них за последние сутки — 85. Таким образом, на долю регионального центра приходится 56,4% всех заболевших в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области вылечились от ковида 115 184 человека (94,81%), умерли 3883 жителя (3,2%).

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