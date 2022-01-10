Красноярск, 10 января, 2022, 14:29 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 25 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 10 января в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали уже 8952 человека.

Напомним, за прошедшие сутки в регионе выявили 235 носителей коронавируса, выздоровели 290 человек.