Москва, 10 января 2022, 18:58 — REGNUM Заявления Анналены Бербок означают всего лишь, что Газпрому придётся открыть офис в Берлине для дочерней компании. Об этом 10 января корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Анналена Бербок
Анналена Бербок
Olaf Kosinsky

Слова главы немецкого МИДа Анналены Бербок относительно «Северного потока-2» стоит изучить, прежде всего, представителям Газпрома, полагает эксперт.

Политолог полагает, что концерну, скорее всего, придется дополнительно раскошелиться на оборудование реального офиса создаваемой новой компании — оператора.

Анналена Бербок ясно дала понять, что компания, созданная только на бумаге, не будет соответствовать требованиям, необходимым для сертификации газопровода, уверен эксперт.

«Выход из ситуации один — купить или снять офис где-нибудь в Берлине, нанять туда персонал, чтобы была полная видимость того, что новый оператор это не контора «Рога и копыта», а реальная фирма», считает Борисов.

Никаких проблем для газового концерна это не создаст и на сроки сертификации это вряд ли повлияет, заключил политолог.

Напомним, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью одной из итальянских газет заявила о том, что проект «Северный поток-2» не соответствует требованиям Евросоюза.