Пермь, 10 января, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Пермском крае с 1 февраля вводят дополнительные противоэпидемические требования при организации санаторно-курортного лечения. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Санатории будут обязаны осуществлять прием и размещение пациентов при условии наличия сертификата, свидетельствующего о вакцинации от COVID-19 либо перенесенном в течение полугода заболевании. Изменение внесено в «антиковидный» губернаторский указ.

Кроме того, с учетом санитарно-эпидемической ситуации действие текущих мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции продлено по 31 января 2022 года. В частности, посещение заведений общепита, непродовольственной розничной торговли, культуры, спорта, фитнес-центров и других организаций, а также совершение покупок в торговых центрах возможно только гражданами с иммунитетом против COVID-19. Продолжает действовать фильтр безопасности в виде «паспортов иммунизации» для сотрудников ряда организаций, размещаемых в зданиях административно-деловых центров. Продлено действие режима строгой самоизоляции для не иммунизированных пожилых пермяков.