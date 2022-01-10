Курган, 10 января, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки обнаружено 89 новых случаев заражения коронавирусом, из них 45 зарегистрировано в Кургане. Об этом 10 января сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 90 случая.

С начала пандемии в Курганской области на 10 января подтвердили 51 639 случаев заражения коронавирусом, вылечились 49 084 курганцев, скончались 1025 человек на четыре человека больше, чем днём ранее).