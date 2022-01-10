Салехард, 10 января, 2022, 14:04 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 января сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 44 случая.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 190 человек. С начала пандемии в ЯНАО на 10 января подтвердили 62 412 случаев заражения коронавирусом, вылечились 58 076 человек, скончались 968 ямальцев (на одного человека больше, чем днём ранее).